Legging da Renner no Paramore? Fã brasileira consegue feito histórico com Hayley Williams

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Já imaginou dar um presente para o seu ídolo e descobrir que a pessoa realmente usou a peça? Foi exatamente isso que aconteceu com a brasileira Alyssa, fã do Paramore, que conseguiu transformar uma legging de loja de departamento em um item lendário para o fandom da banda.

Essa história é o tema do episódio do Sonora Fan Cast que estreia nesta quinta-feira, 12 de novembro. A jornada da Alyssa com a banda começou em 2011, quando ela ganhou a chance de conhecer os músicos por meio de um sorteio de fã-clube.

Dois anos depois, em 2013, ela teve um novo encontro com o grupo após acompanhar a turnê. Dessa vez, a missão era específica: entregar um presente para Hayley Williams. Sabendo do que a cantora gostava, Alyssa escolheu a dedo uma legging estampada com o Mickey que encontrou em uma loja da Renner.

A entrega rolou durante o meet and greet, seguindo todas as regras da produção. Na hora, Hayley ficou surpresa, abriu um sorrisão e prometeu que usaria a calça. Para a maioria dos fãs, isso já seria o ápice da vida, mas o plot twist veio depois.

Cerca de um mês e meio após o encontro, a legging reapareceu. O episódio do podcast resgata todos os detalhes dessa trajetória, desde os encontros com a banda até a repercussão internacional de uma peça que saiu de uma loja brasileira direto para o guarda-roupa de uma estrela.