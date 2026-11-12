Shawn Mendes e Bruna Marquezine em Noronha? Entenda o motivo do encontro

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Fernando de Noronha está recebendo uma lista de convidados e tanto para o casamento de Léo Fuchs e Gustavo Oliveira. A cerimônia acontece no sábado, 14 de novembro, mas a movimentação na ilha começou antes com uma welcome party realizada na quarta-feira, 11 de novembro, para receber amigos e família.

Entre os nomes que participam das comemorações estão Bruna Marquezine e Shawn Mendes, além de Carolina Dieckmann e Giovanna Lancellotti. Felipe Simas também marca presença, enquanto Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que são padrinhos, chegaram ao arquipélago na terça-feira, 10 de novembro, acompanhados dos filhos Títi, Bless e Zyan.

Léo Fuchs é produtor cultural e diretor teatral, e sua proximidade com o meio artístico explica a quantidade de famosos no evento. Ele construiu a carreira nos bastidores do teatro e trabalhou com nomes como Deborah Secco, Maitê Proença, Pedro Cardoso, Marcos Mion, Paulo Vilhena e Fernanda Rodrigues.

Com Bruno Gagliasso, Fuchs mantém uma amizade de mais de 30 anos, parceria que também resultou em trabalho profissional. Ele também colaborou em projetos do canal de Giovanna Ewbank no YouTube, como o quadro Surubaum. Além disso, Fuchs tinha uma relação próxima, pessoal e profissional, com a cantora Preta Gil.

O noivado de Fuchs e Gustavo Oliveira aconteceu em agosto de 2025, durante uma viagem à Itália. O pedido foi feito na Torre Normanna, localizada na Costa Amalfitana.

Imagina o nível de networking desse casamento? Se eu fosse convidado, fingia que sou assistente de produção só para entrar.