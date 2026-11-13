VisionQuest bate recorde de Loki e com episódio de série da Marvel mais bem avaliado no IMDb

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O último episódio de VisionQuest conquistou os fãs da Marvel e bateu o recorde do final da segunda temporada de Loki como o episódio de série da Marvel mais bem avaliado no IMDb. Ambos os capítulos alcançaram a média de 9,5/10.

O que mais agradou a galera foi a forma como a história fechou os arcos de dois personagens principais da Casa das Ideias. A série, que foca na busca do Visão por sua própria identidade, encerra a trilogia iniciada por WandaVision e que também inclui Agatha Desde Sempre.

Enquanto o Visão ainda não teve o retorno confirmado para as telonas, Loki já está confirmado em Vingadores: Doutor Destino, que estreia em 17 de dezembro, e a Feiticeira Escarlate também estará no filme.

Será que o Visão vai conseguir um convite de última hora para o filme ou vai ficar só no streaming?