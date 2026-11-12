Virginia Fonseca segue piloto de volta após rumor de beijos

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O clima esquentou nas redes sociais com o novo capítulo dos rumores entre Virginia Fonseca e o piloto de Stock Car, Cesar Ramos. A empresária retribuiu o follow do esportista, e o gesto agitou a web.

A movimentação acontece após surgirem boatos de que a influenciadora e o piloto teriam trocado beijos durante o after do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Para completar a confusão, outros pilotos da Stock Car entraram na brincadeira e começaram a provocar Cesar Ramos na web.

Será que é só amizade ou temos um novo casal no paddock? A gente quer saber quem mais já estava com a fofoca no ponto!