Novela 'Por Você' traz papo reto sobre educação sexual e prevenção

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Enquanto a educação sexual nas escolas ainda é motivo de briga ideológica entre direita e esquerda, a novela Por Você resolveu levar o tema para a tela. Em uma cena didática, a adolescente Dalila, vivida por Lívia Silva, aparece em uma consulta com a ginecologista Bela, interpretada por Sheron Menezzes, que também é amiga da mãe da garota, Iara.

Dalila chega ao consultório com um objetivo claro: se preparar para a primeira vez. A médica, que inclusive viu a jovem nascer, elogia a atitude da personagem em procurar ajuda especializada. Durante a conversa, a médica questiona se a jovem pensa em outros métodos contraceptivos além da camisinha, explicando que opções de longa duração, como o DIU ou o implante subcutâneo, são as mais indicadas.

Mesmo sendo virgem, Dalila descobre que esses métodos são adequados para ela, além de ter a opção da pílula. No entanto, o recado foi certeiro: independentemente da escolha do método, a camisinha é indispensável, já que evita a gravidez e também protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Para fechar o pacote de prevenção, a doutora recomendou a vacina contra o vírus HPV, lembrando que o imunizante está disponível nas unidades do SUS e que o parceiro da jovem também precisa se vacinar.

O momento chama a atenção porque a faixa das sete atrai muita gente jovem, justamente em um cenário onde o Ministério da Saúde registrou um aumento nos casos de ISTs entre adolescentes nos últimos anos no Brasil. É aquele tipo de cena que serve de utilidade pública no meio do drama da novela.

Será que esse tipo de abordagem ajuda a quebrar o tabu ou ainda tem gente que acha que novela não deve dar aula de saúde?