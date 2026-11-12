Lá Na Minha Terra: elenco é pego de surpresa com detonadas por estereótipos do Nordeste

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A estreia de Lá Na Minha Terra, nova novela das 18h da TV Globo, gerou forte repercussão negativa. Enquanto parte do elenco teria sido pega de surpresa com a repercussão negativa do primeiro capítulo, exibido na segunda-feira (9), a produção já estava preparada para receber críticas sobre a forma como o Nordeste foi retratado na trama. O problema é que a polêmica foi tanto que acabou ofuscando completamente a história para boa parte do público.

Nos bastidores, o clima era de tranquilidade. Fontes informaram que as gravações sempre foram marcadas por muito respeito, com diretores abertos a ouvir as dúvidas e questionamentos dos atores. A equipe estava feliz com a condução do trabalho na coxia, especialmente por ser a primeira novela da emissora a adotar a escala 5x2, algo que era uma reivindicação antiga de quem trabalha na frente e atrás das câmeras. Por isso, o volume de críticas nas redes sociais foi sentido como um verdadeiro banho de água fria.

O alvo das críticas

A produção de Mario Teixeira foi detonada por apresentar um Nordeste excessivamente idealizado, idílico ou totalmente descolado da realidade. Embora a equipe acreditasse que o tom do enredo ajudaria a minimizar esse estranhamento, o resultado foi o oposto. A indignação chegou a profissionais do audiovisual, como o cineasta Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau e O Agente Secreto. Em seu perfil no X, ele repudiou a decisão da direção e comparou a ambientação da novela a um vídeo do deputado Nikolas Ferreira sobre a região, sugerindo que o projeto poderia ser um rage bait caro e inútil, comparando a estratégia ao bolsonarismo.

A crítica aos estereótipos também veio da colunista Carla Bittencourt. Ela questionou a abordagem do autor ao transformar uma região diversa em um cenário único, como se o Nordeste tivesse parado no tempo. Para ela, a estética reproduzida nas cidades cenográficas da Globo está muito distante da realidade atual da região, independentemente da mudança de personagens ou nomes de cidades.

Xenofobia e repetição

No X, a galera não pegou leve. Internautas apontaram que Mario Teixeira repete a mesma visão limitada do Nordeste em suas últimas três produções: Mar do Sertão, No Rancho Fundo e agora em Lá Na Minha Terra. As reclamações focam na insistência em elementos como cangaço, falta de energia e ausência de acessibilidade, com usuários afirmando que isso flerta abertamente com a xenofobia.

Um internauta que se identificou como nordestino relatou ter se sentido ofendido. Ele lamentou que a região seja sempre retratada como se se resumisse a seca, fome e atraso, e citou Belchior: "Conheço o meu lugar", afirmando que o seu lugar definitivamente não é assim. Diante de todo esse caos, a Globo ainda não decidiu se tomará medidas concretas. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a emissora vai aguardar os resultados das primeiras pesquisas de opinião para definir se fará ajustes na representação da região. Segundo o Notícias da TV, espera-se que a temperatura e o volume das críticas diminuam com o tempo.

Sobre o que a história fala

Escrita por Mario Teixeira, a trama é uma fábula que segue a vida de Rosenda, interpretada por Dira Paes. Ela é uma sertaneja que criou sozinha os cinco filhos — Damaso, Brícia, Dodô, Maria Lina e Águeda — na cidade fictícia de Lavra Seca. O conflito central começa com o desaparecimento de seu marido, Severino, que partiu para São Paulo há mais de 15 anos em busca de oportunidades e sumiu.

Ao descobrir que Severino está vivo, Rosenda descobre que ele reconstruiu a vida na capital paulista sob a identidade de Cesário Ávila. Ele se tornou um empresário rico e influente, além de ter formado uma nova família com Ismália. Agora, a protagonista decide viajar para São Paulo para confrontar o homem que a abandonou.