Paródia de novela da Globo feita com IA viraliza ao inverter estereótipos

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A internet não perdoa e a inteligência artificial virou a ferramenta da vez para dar o troco. Uma paródia de "Lá na Minha Terra", novela que estreou nesta semana na faixa das seis da Globo, viralizou nas redes sociais ao inverter a lógica da história.

O vídeo, batizado de "Su-Destino" (um trocadilho entre Sudeste e destino), recria a trama da novela, mas utiliza estereótipos do Sudeste. No X, o vídeo chegou a mais de 800 mil visualizações em menos de 24 horas.