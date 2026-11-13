Grazi Massafera assume uso de vibradores e brinca que acessórios dão colágeno

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Grazi Massafera não teve medo de falar sobre prazer em entrevista ao podcast 40 Perguntas, da apresentadora Giovanna Ewbank, na terça-feira, 10 de novembro. A atriz revelou que é adepta de brinquedos sexuais e defendeu o uso dos acessórios, afirmando que, para ela, amor e sexo podem caminhar juntos.

Com bom humor, Grazi contou que tem seus vibradores em casa e brincou que eles ajudam na alegria e até dão colágeno. Quando questionada por Giovanna sobre a relação dos aparelhos com a proteína da pele, a atriz riu e admitiu que acredita que funcione.

Sobre a vida a dois, a atriz confessou que, embora não precise de um parceiro para sentir prazer, sente falta do contato físico, como beijos e chamegos. Solteira, ela revelou que sente preguiça de paquerar e que já foi bem mais ativa nesse sentido no passado.

Grazi também comentou como suas prioridades mudaram após os 40 anos. Enquanto antes a atração física tinha um peso maior, agora ela valoriza mais a conexão e a conversa. Segundo a atriz, o diálogo é o que a excita e traz prazer hoje em dia, contrastando com a fase em que ficava louca apenas ao ver um corpo.

Atualmente, a atriz afirma estar aberta a relacionamentos de forma mais madura, focando em trocas e em saber o que merece. No momento, ela diz estar curtindo a companhia da filha Sofia, de 14 anos.

Quem diria que o segredo da pele radiante era esse? Se o vibrador realmente desse colágeno, a gente já tinha transformado o quarto num centro de estética!