Cenas quentes na novela: por que alguns beijos aparecem e outros ficam no escuro?

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O episódio de terça-feira, 10 de novembro, da novela Quem Ama Cuida trouxe aquele clima de tensão sexual que a gente já conhece, com várias cenas picantes. Como a classificação é de 14 anos, a emissora sabe que pode subir um pouco o tom, deixando a cargo dos pais a decisão de tirar os menores da sala quando o abdômen do Chay Suede resolve aparecer em cima da Letícia Collin.

Na trama, Pedro e Adriana acordaram em um dia comum de semana e decidiram declarar amor eterno, pedir café e, claro, transar. Foi tudo bem natural, incluindo até uma mordidinha na costela, coisa que qualquer um faria nessa situação. Até aí, tudo certo, vida normal de casal de novela.

Só que a coisa começa a ficar questionável quando olhamos para outros pares. Fábia e Ademir, por exemplo, fugiram para o Rio de Janeiro para viver um romance secreto. O problema é que Ademir é ex-marido da melhor amiga da Fábia e nem sequer se separou legalmente. Mesmo com essa falta de ética gritante, a Globo não economizou nos beijos quentes dos dois, repetidamente.

Se a falta de ética passou, a violência também parece ter sido ignorada em prol da estética. Tom é um personagem acusado de violência contra a mulher, mas a novela mostrou Pilar sendo enforcada por ele na cama. Em vez de tratar isso como um crime, a cena glamourizou a violência como se fosse um elemento excitante na transa, com os dois rolando seminu pela cama entre um enforcamento e outro.

Mas aí chegamos ao ponto onde a 'regra' do horário nobre muda completamente. Mau Mau e Felipe, o casal gay da trama, beijaram-se recentemente, o que deu esperanças para quem busca representatividade na faixa das 21h. O relacionamento deles está se tornando público e não parece ser um tabu na história. Porém, no momento em que os dois entraram no quarto e iam se tocar, o abajur foi apagado.

O corte foi seco e a cena pulou direto para o dia seguinte. Ninguém viu nada. A pergunta que fica é: por que, de repente, o sexo se tornou inapropriado para o horário?

Informações de noticiários especializados confirmam que a cena foi gravada, mas a emissora decidiu não levá-la ao ar. Não precisa ser gênio para sacar que o motivo é o preconceito de grande parte da audiência, que ainda vê relacionamentos gays como menos legítimos que os héteros. Muita gente usa distorções de passagens bíblicas para justificar esse pensamento, mas a verdade é que não faz sentido um amor ser mais válido que o outro.

Se a classificação é 14 anos e jovens podem ver héteros transando, por que a cena de dois homens é proibida? O medo seria de que os jovens experimentassem? A autora conta que o filho dela assistiu a um filme com classificação de 10 anos e perguntou o que era um vibrador. A questão não é proteger o menor, mas sim qual tipo de amor a emissora acha que o público aceita ver.

Além disso, é contraditório que o público seja 'protegido' de um beijo gay, mas seja exposto a uma mulher beijando um agressor, como Pilar fez com Tom. O certo seria ensinar que todas as formas de amor são legítimas e que violência deve ser punida, e não vendida como fetiche.

Esse 'abajur apagado' não é novidade. Quase 30 anos atrás, na novela Torre de Babel, a trama fez um shopping pegar fogo em horário nobre só para que o público não tivesse que ver um casal de lésbicas, que acabaram morrendo no incêndio da ficção. É triste ver que, mesmo depois de tanto tempo, as chamas daquele preconceito ainda deixam resquícios na forma como a TV decide o que a gente pode ou não assistir.

Será que a gente ainda vive na época de Torre de Babel ou a TV brasileira finalmente vai aprender a apagar o abajur para a violência e deixar a luz acesa para o amor?