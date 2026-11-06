Virginia visita mansão de 24 milhões de Zé Felipe e brinca sobre 'seu quarto'

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Virginia Fonseca causou nas redes sociais na quarta-feira, 4 de novembro, ao aparecer na nova mansão de Zé Felipe. A propriedade, avaliada em 24 milhões de reais, foi cenário de vários vídeos publicados nos Stories da influenciadora, que decidiu mostrar cada detalhe do imóvel para seus seguidores.

O encontro começou com um clima tranquilo, com o músico recebendo a loira com um beijo na testa. A partir daí, Virginia assumiu o comando do tour e não perdeu a chance de brincar com a situação, declarando que estava conhecendo a casa do ex-marido. Para dar aquele toque de drama, ela usou um áudio da vilã Carminha, de Avenida Brasil, comentando que tudo estava arrumadinho e que até a cachorra tinha bom gosto.

Tour pelos luxos e deboches

Durante a visita, Virginia explorou a área externa, que conta com jardim, churrasqueira e piscina. O espaço agradou tanto que ela chegou a sugerir ao músico a realização de um churrasco no local. Já na parte interna, a influenciadora focou nos quartos dos filhos do ex-casal.

No quarto de Maria Flor, de quatro anos, Virginia divertiu a web ao mostrar a coleção de chapéus da menina. Ela ainda aproveitou o momento para cantar uma música de Ana Castela, ex-namorada de Zé Felipe, escrevendo na legenda que não podia perder a oportunidade.

Confusão doméstica e marketing

O tour continuou com a visita ao quarto de José Leonardo, de dois anos. Virginia contou que, ao ver a nova cama do filho na casa do pai, o menino começou a implorar por uma igual na residência dela, o que acabou gerando uma confusão em casa.

Ao chegar no quarto de Maria Alice, de cinco anos, o lado empresária da loira falou mais alto. Ela brincou dizendo que a nova penteadeira da pequena estava precisando de produtos da WePink, marca de cosméticos de sua propriedade.

Clima de reconciliação no ar?

O ponto alto da visita foi a pergunta de Virginia sobre qual seria o quarto destinado a ela na mansão. Zé Felipe respondeu que ela poderia escolher qualquer um para se hospedar. O cantor também postou um vídeo ao lado dela, chamando-a de Vivíbora e brincando que é o número um para quem precisa de engajamento, finalizando chamando a influenciadora de menina prodígio.

Essa interação acontece em meio a uma série de reaproximações. Virginia e Zé Felipe passaram a ser vistos juntos com mais frequência após o término do relacionamento da influenciadora com Vini Jr., anunciado em 11 de outubro. Na mesma data, os dois curtiram a praia em Miami, nos Estados Unidos.

Histórico de idas e vindas

Além da viagem, Virginia postou vídeo com áudio atribuído ao sertanejo e, na quarta-feira (14), Zé Felipe rebateu o comentário de um internauta que criticou a retomada de contato com Virginia. O seguidor disse que não compensava buscar a relação depois de tanto tempo, ao que o músico respondeu que não compensava era ter os bagaços com quem o usuário se envolve.

O movimento de reaproximação seguiu com Virginia hospedada no apartamento de Zé Felipe em São Paulo na quinta-feira (16). Na última semana, ela também ficou no imóvel luxuoso do cantor em Miami. No domingo (18), internautas notaram que ela desarquivou fotos antigas com o ex.

Virginia Fonseca é apresentadora, empresária e influenciadora digital brasilo-americana. Ela e Zé Felipe ficaram juntos por cinco anos e anunciaram o fim do relacionamento em maio de 2025. O ex-casal tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Até o momento, nenhum dos dois comentou publicamente sobre a possibilidade de voltarem.

Será que o 'qualquer quarto' do Zé Felipe vai virar quarto fixo ou é só estratégia de engajamento mesmo?