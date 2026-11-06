Lázaro Ramos vê espelho de sua própria infância em jovem ator de 'Feito Pipa'

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O filme Feito Pipa chegou aos cinemas brasileiros em 5 de novembro, trazendo para as telas uma história que já começou a dar o que falar internacionalmente. A produção não apenas estreou por aqui, como também carrega a missão de representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar 2027. Com reconhecimento em festivais, a equipe agora foca em campanhas para que os votantes da premiação assistam ao longa.

Lázaro Ramos, um dos atores mais conhecidos do país, é parte do elenco e encontrou no set algo que foi além do trabalho profissional. Durante os ensaios realizados em Fortaleza, Lázaro sentiu uma conexão imediata com Yuri Gomes, o jovem artista de Salvador que interpreta o protagonista Gugu. Para o ator experiente, ter Yuri diante de si foi como olhar para um espelho, já que identificou no garoto traços da sua própria infância e trajetórias semelhantes.

Conexão baiana e raízes artísticas

A identificação entre os dois talentos baianos passou inclusive pelas raízes culturais em Salvador. Lázaro observou que Yuri, assim como ele, começou a se envolver com a arte desde cedo por meio de projetos culturais. Enquanto Lázaro fez teatro no Bando do Teatro Olodum, Yuri passou pela dança no Projeto Axé.

Além da base artística, Lázaro descreveu o jovem como inteligente, esperto e espevitado, notando que ambos possuem um humor parecido. Essa sintonia facilitou a criação de uma intimidade rápida entre eles durante as gravações, resultando em uma relação de carinho. O ator afirmou que torce imensamente para que Yuri continue na carreira artística, embora entenda que a vida de uma criança pode seguir caminhos diferentes.

Drama familiar e a luta contra o esquecimento

No longa dirigido por Allan Deberton, Yuri Gomes vive Gugu, um menino de 12 anos apaixonado por futebol. A vida do garoto é marcada pela liberdade e pelo cuidado da avó Dilma, interpretada por Teca Pereira. No entanto, esse equilíbrio é abalado quando Dilma começa a enfrentar o Alzheimer, o que gera a possibilidade de Gugu ter que morar com o pai, Batista, personagem vivido por Lázaro Ramos.

A relação entre pai e filho é complexa, marcada por ausências, conflitos e expectativas difíceis de conciliar. Lázaro Ramos analisa que seu personagem, Batista, é um pai rígido que tem dificuldade em aceitar que o filho queira seguir caminhos diferentes dos que ele imaginou. Para o ator, a trama permite que o público compreenda os sentimentos que o personagem não consegue demonstrar abertamente. A construção desse pai foi, inclusive, influenciada pelo contato real que Lázaro teve com Yuri nos ensaios.

Do sertão cearense ao reconhecimento global

Feito Pipa se passa no sertão cearense, especificamente no município de Quixadá. A natureza da região é parte fundamental da narrativa: enquanto a avó de Gugu perde suas lembranças devido à doença, a seca faz com que vestígios de uma cidade submersa voltem a aparecer na paisagem. O diretor Allan Deberton optou por contar a história sob a perspectiva da criança para que o público pudesse acompanhar de perto as descobertas e conflitos do menino.

Yuri Gomes foi escolhido para o papel após um processo seletivo que envolveu mais de 700 crianças. Para o jovem, a experiência foi transformadora e abriu novas portas profissionais. Ele contou que aprendeu com seu personagem a persistir nos objetivos para conseguir o que quer e admitiu ter ficado surpreso e animado ao descobrir que contracenaria com Lázaro Ramos.

O filme já colheu frutos importantes antes mesmo da estreia nacional. Na 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, ocorrida em fevereiro, a obra conquistou o Grande Prêmio do Júri Internacional da mostra Generation Kplus e o Urso de Cristal de Melhor Filme, dado pelo Júri Jovem. Lázaro Ramos celebrou a visibilidade da produção, destacando que o filme mostra personagens e regiões que nem sempre são o foco do cinema brasileiro. Bora torcer para que essa representação chegue longe e garanta aquela vaga no Oscar!