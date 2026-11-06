Bruna Rotta abre o jogo sobre traições e confusões com Kauã Elias

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O clima pesou e a Bruna Rotta resolveu colocar todas as cartas na mesa. Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite de quarta-feira, 4 de novembro, a influenciadora detalhou o término conturbado com o jogador Kauã Elias. Ela revelou que demorou para falar sobre o assunto por vergonha, mas decidiu que não aguentava mais as mensagens e marcações de seguidores querendo saber por que ela estava passando pela gestação sozinha.

Para acabar com as especulações, Bruna apresentou provas, fotos e prints do que ela descreveu como traições durante a gravidez. Ela contou que conheceu o atleta no ano passado e que ambos tinham planos de construir uma família, mas que tudo começou a desandar depois que ela descobriu que estava grávida, em março deste ano. O primeiro grande conflito teria rolado justamente no dia do chá revelação da filha do casal, a Helena.

Naquela ocasião, enquanto a influenciadora ficou em casa por estar cansada, Kauã Elias saiu para um pagode. O combinado era que ele voltasse às 23h, mas ele só apareceu às 2h da manhã, alcoolizado e tratando Bruna com grosseria. A discussão foi feia, e Bruna disse que pegaria suas coisas para ir embora. Logo depois, ela começou a receber áudios, prints e mensagens que indicavam que o jogador a teria traído durante a festa.

Como se a confusão não bastasse, Bruna relatou que o atacante questionou a paternidade da criança e exigiu a realização de um exame de DNA. A influenciadora disse que deixaria o resultado do teste no vídeo caso alguém tenha dúvida. Ela contou, ainda emocionada, que precisou de acompanhamento psicológico frequente e começou a tomar antidepressivos, mesmo sem saber os possíveis impactos para a filha.

Mesmo com todo o drama, Bruna tentou salvar a relação. Ela viajou ao Rio de Janeiro para conversar com o jogador e, após receber flores e uma declaração, aceitou reatar o namoro. A fase de reconciliação incluiu viagens para a Eslovênia e para a Ucrânia. No entanto, enquanto estava em território ucraniano, Bruna recebeu mensagens de uma mulher que teria se relacionado com o atleta no Rio de Janeiro.

De acordo com o relato, Kauã Elias e essa mulher mantiveram contato mesmo após a volta com a ex, e o jogador teria sugerido que a moça viajasse para a Ucrânia para encontrá-lo. Bruna expôs que leu mais de 30 prints de conversas extremamente íntimas entre os dois enquanto estava sozinha no país, já que o jogador tinha ido viajar. Diante disso, ela decidiu voltar ao Brasil sozinha, grávida de seis meses, alegando que ele não disponibilizou ninguém para acompanhá-la, apesar de haver pessoas disponíveis no local.

Bruna pediu para não ter mais contato com o jogador enquanto aguardava o nascimento da bebê, mas Kauã Elias apareceu na casa dela de surpresa em setembro, levando flores e uma carta de desculpas. A tentativa de volta não colou porque a influenciadora descobriu que ele continuava conversando com a mesma mulher. Ela bloqueou o ex novamente, afirmando que queria focar no trabalho e na chegada da filha.

O capítulo final dessa novela envolveu a influenciadora Virginia. Bruna disse que ficou abalada com a repercussão envolvendo o atacante e Virginia. A movimentação começou depois que o jogador interagiu com uma publicação de Virginia fantasiada de coelhinha, deixando emojis no post. Segundo fãs, a influenciadora passou a segui-lo e, depois da repercussão, teria dado unfollow no atacante. Bruna contou que chegou a pedir ao ex que, se tivesse interesse em outra pessoa, fizesse isso de forma discreta e não expusesse a situação publicamente enquanto ela ainda estivesse grávida.

Quem diria que o chá revelação seria o começo de um caos desses? A gente só torce para que a pequena Helena cresça em um ambiente bem mais tranquilo que esse.