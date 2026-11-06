Liniker se apaixona pelo Pará e escolhe Belém para reta final de turnê

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Liniker não escondeu a emoção ao publicar uma declaração ao Pará nas redes sociais na quinta-feira, 5 de novembro. Acompanhando a mensagem, a cantora compartilhou fotografias registradas na Ilha do Marajó, exaltando as paisagens, os rios e a conexão afetiva que desenvolveu com o estado nos últimos anos.

Para a artista, as viagens são portas para conhecer novas culturas. No texto, ela contou que se sente envolta pelo sabor do rio e pela forma como o Pará demonstra amor. Liniker também mencionou vivências marcantes na região, como a observação de onças tomando sol, a chegada dos guarás em árvores às 18h e a alegria do povo no Pavulagem. A cantora ainda citou a fé, mencionando pedidos de proteção a São Benedito e a força de Nossa Senhora de Nazaré.

O carinho pelo estado influenciou diretamente a agenda de shows. Liniker revelou que escolheu Belém para receber uma das últimas apresentações da turnê Bye Bye Caju, que acontece neste sábado, 7 de novembro, no Espaço Náutico Marine Club. Segundo ela, a decisão foi baseada na gratidão e no quanto a cidade é inspiradora.

Em um momento de despedida do projeto, a cantora descreveu a sensação de encerrar essa etapa com reconhecimento do país e a gratidão de ter vivido cada fase da turnê. Para fechar a homenagem, ela definiu o horizonte do estado como infinito.

Imagina o coração a mil pra fechar um ciclo desses em um lugar que a gente ama? É aquele tipo de escolha que faz todo o sentido.