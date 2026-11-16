Virginia quer que Zé Felipe use tiara e o resultado é polêmico

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Virginia Fonseca e Zé Felipe seguem provando que a amizade continua firme mesmo depois do fim do casamento. No domingo, 15 de novembro, a influenciadora resolveu dar uma de estilista e sugeriu um novo penteado para o cantor.

No Instagram, Virginia compartilhou um registro do artista usando um arquinho e contou que estavam tentando convencê-lo a usar tiara porque ficaria bonito. Só que o Zé Felipe não entrou na onda e não curtiu a ideia, alegando que o acessório faria o cabelo dele encher.

O momento aconteceu enquanto os dois passavam a tarde em Goiânia, acompanhados dos filhos e de amigos, como os influenciadores Lucas Guedez e Duda Freire.

Antes desse encontro, no sábado, 14 de novembro, Virginia estava em Salvador, na Bahia, curtindo um evento com shows de Zé Vaqueiro e Timbalada. Para aproveitar a festa e não passar calor, ela apostou em um look todo branco com a parte de cima exposta.

Será que a tiara vira tendência no sertanejo ou melhor deixar o cabelo do Zé em paz?