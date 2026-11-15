Rancho Foi Deus: conheça o refúgio de Edson (da dupla Hudson & Edson) e Deia Cypri

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A paixão por cavalos levou o cantor Edson e a apresentadora Deia Cypri a dar um passo grande. A paixão dos dois pelos animais levou à criação do Rancho Foi Deus, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde agora eles têm 11 cavalos em casa.

O projeto nasceu de uma necessidade real. Deia explicou que, conforme o número de animais aumentava, não fazia mais sentido continuar alugando baias em haras de amigos. A história começou com apenas um animal, mas o interesse de Edson pelo mundo equestre fez a coleção crescer, e o casal decidiu investir em uma estrutura própria.

Como funciona o investimento

A montagem do rancho foi pensada para ser um refúgio familiar. A propriedade fica a cerca de um quilômetro e meio da chácara onde o casal mora, facilitando o acesso para passeios e descanso. Mesmo que o espaço ainda passe por reformas, as baias já estão prontas e recebendo os animais.

Para Deia, a conexão com os cavalos é algo visceral. Ela cresceu nesse ambiente, já que o pai era criador da raça Mangalarga e chegou a ter um haras com 200 animais em São Roque. A paixão pelos cavalos também passou para a filha do casal, Bella, que já tem sua própria égua.

Regras da casa

Se você está pensando em pedir um tour ou tentar uma aula de equitação, pode esquecer. Deia deixou claro que o Rancho Foi Deus não é aberto ao público. Não há planos de oferecer aulas de equitação, alugar cocheiras ou vender cavalos; o uso é exclusivo da família.

Além de montar, a apresentadora faz questão de participar dos cuidados diários, levando cenouras e biscoitos para agradar os animais.

E aí, você teria paciência para cuidar de 11 cavalos ou prefere só a parte do passeio?