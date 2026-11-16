Prepare o lightstick: Guerreiras do K-Pop anuncia turnê mundial e confirma a América Latina

Entretenimento

A Netflix confirmou a Golden World Tour, a primeira turnê mundial do trio HUNTR/X, formado por Rumi, Mira e Zoey. A série de shows começa em junho de 2027 e deve passar por quase 50 cidades, totalizando mais de 150 apresentações ao longo de 2027 e 2028.

A América Latina está confirmada no roteiro, mas a Netflix ainda não divulgou as datas nem os locais específicos para as apresentações no Brasil. A turnê, que conta com parceria da AEG Presents e patrocínio da Mastercard, promete misturar música, animação, coreografias, efeitos visuais e performances ao vivo.

A ideia é que o público interaja com as personagens e participe da história, incluindo a missão de ajudar o trio a selar o Honmoon. Além das protagonistas, os personagens Saja Boys e Derpy Tiger também devem fazer participações nos shows.

O cronograma começa pela América do Norte em junho de 2027, seguindo para o Reino Unido e Europa no segundo semestre daquele ano. As datas para a Ásia-Pacífico e América Latina serão anunciadas depois.

O anúncio acontece após o sucesso de Guerreiras do K-Pop, que estreou em 20 de junho de 2025 e já soma mais de 670 milhões de visualizações na Netflix. A trilha sonora bateu 15 bilhões de reproduções globais e a música Golden conseguiu a proeza de vencer o Oscar e o Grammy, sendo a primeira canção de K-pop a conquistar os dois prêmios.

Já estou treinando a coreografia para não passar vergonha na frente de todo mundo, e vocês?