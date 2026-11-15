Rodriguinho agitou Conselheiro Lafaiete com nove horas de pagode

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Conselheiro Lafaiete recebeu o cantor Rodriguinho no sábado, 14 de novembro, para o evento Uai Samba. O show aconteceu no Ginásio Poliesportivo Deputado Agostinho Campos Neto, com uma maratona de música que foi das 14h às 23h.

Rodriguinho, que já integrou o grupo Os Travessos, foi a atração principal da festa. O cantor construiu uma trajetória marcada por sucessos românticos e pela presença no cenário nacional do pagode.

A programação do evento não parou apenas no nome principal. A programação também incluía Dadim e Luccas, DJ Adriano Oliveira, Laila Apple e Sambathois, Resenha do Biano e Batucada Boa. A proposta era reunir diferentes gerações de admiradores do samba e do pagode.

O Ginásio Poliesportivo, localizado na Rua Jurupis, no bairro Carijós, contava com estrutura de bares, alimentação e setores destinados ao público. Os ingressos podiam ser adquiridos pela plataforma Central dos Eventos e nos pontos físicos anunciados pela organização.