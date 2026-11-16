Ágatha Félix estreia como protagonista na comédia Antes que Termine

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Sabe aquele momento em que você olha para as caixas de mudança e tem certeza de que precisa ir embora, mas não consegue explicar o porquê? É exatamente aí que começa Antes que Termine. A comédia romântica, que está na reta final de apresentações no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, coloca Ágatha Félix, de 19 anos, em seu primeiro papel como protagonista nos palcos ao lado de Vitor Figueiredo.

Na trama, Júlia e Gustavo são um casal de amigos que começou a namorar ainda na adolescência. Agora, aos vinte e poucos anos, ele ainda tenta convencê-la a voltar, enquanto ela sente que precisa de espaço para viver e conhecer o mundo, já que a única realidade que ela conheceu até então sempre teve ele ao lado. A tensão aumenta quando Gustavo revela que já tem um primeiro encontro marcado, fazendo a segurança de Júlia vacilar.

Para dar vida a essa relação, Ágatha e Vitor usaram a própria história real. Os dois se conhecem desde os nove anos, quando ambos trabalhavam como atores mirins. Para construir a intimidade do casal, eles imaginaram detalhes da rotina dos personagens, como se frequentavam a mesma turma ou com que frequência brigavam. Nas cenas de implicância, a atriz nem precisou fingir: bastou lembrar das vezes que Vitor fez graça às custas dela na vida real.

Um detalhe visual importante da peça são os fios vermelhos espalhados pelo palco. Os personagens voltam a eles durante a história, e Ágatha usa esses fios para expressar a subjetividade de Júlia. Um amigo da atriz contou que, ao tocar o fio, dava para perceber as dúvidas que a personagem guardava sobre o término. Para Ágatha, é gratificante quando o público consegue captar esse sentido subjetivo, entendendo o que a produção queria transmitir.

O nervosismo de carregar a peça nas costas é real, especialmente porque Ágatha nunca tinha passado uma peça inteira em cena antes. Para não surtar com o medo de esquecer o texto — já que ela e Vitor estão sozinhos no palco —, a atriz usa um conselho de Nathalia Timberg. As duas trabalharam juntas aos nove anos em O Que Terá Acontecido com a Baby Jane?, e a veterana lembrou a jovem de que ninguém na plateia conhece o roteiro. Assim, Ágatha repete para si mesma que a história é dela e que ela a contará do seu jeito.

A trajetória de Ágatha na atuação começou bem cedo, aos seis anos, após ver a irmã vencer a timidez no teatro da escola. Ela insistiu por cerca de dois anos para que a mãe a matriculasse, até que a mãe procurou uma agência; quando passou no teste para Baby Jane, a menina ainda não tinha feito aula de teatro. Na época, ela via Nathalia Timberg e Eva Wilma como vovós queridas e nem entendia por que havia tantos fotógrafos na plateia quando Fernanda Montenegro assistia ao espetáculo.

Hoje, como aluna de Artes Cênicas na CAL, Ágatha reflete sobre a sorte de ter contracenado com essas lendas da atuação. Ela conta que, ao ouvir os professores falarem sobre a importância de Nathalia, Eva e Fernanda para o cenário artístico, percebe a grandeza da oportunidade que teve na infância. Se hoje ela surtaria com a presença de Fernanda Montenegro, na época ela lidava com tudo com a inocência de uma criança.

O caminho para as artes cênicas também abriu portas para a música. Ágatha fez aulas de canto e participou de musicais, como A Noviça Rebelde. No entanto, foi durante a pandemia, quando uma peça em que atuava teve a temporada interrompida, que ela começou a compor suas próprias músicas.

É aquele tipo de peça que faz a gente pensar se realmente sabe o que quer da vida ou se só está seguindo o fluxo, né? Quem aí também já quis chutar o balde e viajar sem rumo?