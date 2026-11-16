Salsicha cara: Rafa Kalimann pode pagar R$ 320 mil por vacilo em publicidade

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Quem diria que uma salsicha causaria esse prejuízo? Rafa Kalimann está enfrentando uma cobrança de R$ 320 mil depois de perder na Justiça contra a BRF, empresa dona da Perdigão.

O problema começou quando a influenciadora participou de uma ação publicitária da Seara, concorrente direta, durante o Carnaval. O detalhe é que ela tinha um contrato de exclusividade com a Perdigão. A multa inicial foi fixada em R$ 190 mil, mas a conta engordou para esse valor final por causa de correções e despesas.

Agora, a treta se estende entre Rafa e sua antiga agência, a Ícone Talents, que ainda não entraram em um acordo sobre como dividir esse prejuízo. A equipe da influenciadora alega que ela não participou das negociações e que o valor já foi depositado judicialmente em 2024. Agora, a Perdigão quer receber o dinheiro.

Moral da história: no mundo dos publis, a fidelidade é levada a sério. Uma escapadinha dessas custou mais caro que qualquer banquete.