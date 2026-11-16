Corrida do After mistura esporte e resenha em São Paulo

Entretenimento

A Corrida do After estreia em São Paulo, no Pama, no Campo de Marte, em Santana. O evento foi marcado para as 7h de 15 de novembro de 2026, domingo e feriado nacional, e incluiu com prova de corrida de 5 km e caminhada de 2,5 km.

O foco está no que vem depois da linha de chegada. A celebração mistura sertanejo, pagode e forró com Ícaro & Gilmar, Panda, Humberto & Ronaldo, Mariana Fagundes, João Neto & Frederico, Bruno & Denner, CDB, Lukinha e Thiago Viana. Há ainda uma edição especial da Resenha do Cabral, nome dado à reunião entre os músicos da MJ Music, feita como na internet: sem roteiro e repertório.

O empresário Rafael Cabral, da MJ Music, disse que a Corrida do After nasce como uma grande celebração à saúde, ao bem-estar e à conexão entre artistas e público, sem deixar de lado a boa música e muita diversão.

No momento da inscrição, os participantes escolhem equipes com os nomes das bandas, duplas ou cantores no momento da inscrição. Os kits incluíam camisetas personalizadas por artista em várias cores.

A largada da corrida estava marcada para as 8h e a da caminhada para as 8h30, com a premiação às 9h30. A partir das 10h, a música entra em cena com o início da Resenha do Cabral. O evento tem a chancela do Grupo HJR Sports e organização da Avatar Sports.

As inscrições, que foram encerradas, abriram em 20 de setembro de 2026. Os valores do primeiro lote partiam de R$ 155,68 para o kit sem camiseta, enquanto a opção com a peça custava R$ 166,88.