Carnaval 2027: escolas de samba do Grupo Especial voltam aos ensaios de rua

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A contagem regressiva para o Carnaval 2027 começou para valer. As 12 escolas de samba do Grupo Especial retomaram os ensaios de rua no Rio de Janeiro e em cidades da Região Metropolitana para ajustar coreografias, a evolução das alas e o canto antes dos desfiles oficiais.

A grande expectativa fica por conta de Anitta, a nova rainha de bateria da Grande Rio. A cantora era esperada no ensaio de domingo, 8 de novembro, mas a data foi cancelada por causa da chuva. A escola voltou à Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias, no domingo, 15 de novembro, às 19h, mas a presença da artista, que esteve em Las Vegas para o Grammy Latino, ainda não havia sido confirmada.

No sábado, 14 de novembro, a Mocidade comemorou 71 anos com ensaio na Avenida Ministro Ary Franco, em Bangu, com distribuição de bolo e a estreia do intérprete Evandro Malandro e da rainha de bateria Gaby Mendes. Na mesma data, a Beija-Flor recebeu a Portela na Estrada Mirandela, em Nilópolis, para abrir a temporada do Encontro de Quilombos.

Já no domingo, 15 de novembro, a Mangueira estreou na Rua Visconde de Niterói com samba dedicado a Iansã. A Imperatriz ensaiou em Ramos (na estreia da semana anterior, Paolla Oliveira esteve à frente da bateria), enquanto a Viradouro voltou às ruas de Niterói com a rainha de bateria Bellinha Delfim. A Portela, por outro lado, não realizou seu ensaio habitual em Madureira nesta data.

Agenda da semana

A festa continua durante a semana com os seguintes encontros:

Segunda-feira, 16 de novembro: Paraíso do Tuiuti, às 19h, no Campo de São Cristóvão.

Quarta-feira, 18 de novembro: Vila Isabel, às 20h, no Boulevard Vinte e Oito de Setembro.

Quinta-feira, 19 de novembro: Unidos da Tijuca, às 19h, na Avenida Francisco Bicalho; e Salgueiro, às 20h, na Rua Maxwell.

Sexta-feira, 20 de novembro: União de Maricá, às 20h, na Rua Abreu Rangel.

As programações estão sujeitas a alterações em caso de chuva forte.