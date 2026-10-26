Virginia Fonseca vira alvo de críticas após pedir doações para babá

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Virginia Fonseca transformou um gesto de solidariedade em motivo de polêmica. A influenciadora foi duramente criticada após pedir que seus seguidores fizessem doações para Jaqueline Bianca, babá de seus filhos, que perdeu praticamente tudo em um incêndio em Goiânia.

Embora Virginia tenha prometido contribuir, a web não engoliu a ideia da vaquinha. O motivo do ranço é simples: a mesma pessoa que acabou de promover uma festa com um bolo avaliado em pelo menos R$ 250 mil para a filha, Maria Flor, está agora pedindo ajuda financeira ao público para reconstruir a vida da funcionária.

Nas críticas, até Maíra Cardi entrou na história. Internautas compararam as duas e sugeriram que, no lugar de Virginia, Maíra teria resolvido a situação discretamente, sem precisar convocar a audiência para transferir dinheiro.

Convenhamos, quem gasta esse valor absurdo em um bolo deveria, no mínimo, dispensar o Pix dos outros. Para quem vive cercada de milhões, reconstruir a casa de quem trabalha para ela não deveria depender da caridade de terceiros. Dessa vez, o bolo ficou indigesto!