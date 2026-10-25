Rainha Menemi entra em modo heroína para salvar refugiados em 'A Nobreza do Amor'

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A rainha Menemi, vivida por Taís Araujo, vai tomar uma decisão histórica nos próximos capítulos de A Nobreza do Amor. Sensibilizada com a miséria extrema de quem foge da tirania de Binta, a soberana de Zinga vai ordenar que todos os refugiados de Batanga sejam acolhidos imediatamente e recebam comida.

O drama vai começar durante um jantar oficial no palácio de Zinga, onde Menemi estará com Dumi e seus aliados. A festa será interrompida pelo general Kofí, que trará a notícia de que uma multidão desesperada acaba de desembarcar nas fronteiras em busca de asilo. Entre os fugitivos estão idosos, doentes e crianças famintas que cruzaram a fronteira para escapar da morte.

O general explicará que esse êxodo em massa foi motivado pelas atrocidades da ditadora de Batanga. Sob o comando da mulher de Jendal, a população local foi submetida a impostos abusivos e alistamento militar obrigatório, o que inviabilizou a sobrevivência. Menemi vai reagir rápido e garantir que ninguém morrerá de fome em seu reino.

Enquanto Zinga se organiza para a missão humanitária, o vilão Jendal aparecerá em uma escala em Lisboa. Ele estará prestes a voltar para a África com a princesa Alika, que foi capturada. Com deboche, o crápula provocará a jovem, dizendo que ela deve estar ansiosa para se despedir da vida diante do próprio povo.

Justiça seja feita: a Menemi é a rainha que a gente queria governando tudo por aqui, né?