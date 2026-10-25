Jônatas Faro desiste de A Fazenda 18 e deixa clima de drama na sede

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O clima pesou na sede de A Fazenda 18. O ator e modelo Jônatas Faro decidiu desistir da competição na quinta-feira, 22 de outubro. A notícia caiu como uma bomba entre os peões, e a Record mostrou todo o processo da saída durante o programa ao vivo.

Jônatas é ator e modelo brasileiro e participava do reality rural. A saída oficial aconteceu quando o fazendeiro Thaíde leu o comunicado da produção para o grupo. O aviso foi direto: Jônatas não fazia mais parte do jogo e os colegas deveriam juntar as coisas dele para levar ao camarim.

O choque dos peões

A reação na casa foi de puro choque e tristeza. Darlin não segurou a emoção e chorou bastante ao saber que o colega tinha ido embora. Enquanto isso, os outros participantes se mobilizaram para organizar os pertences do ator, em um momento bem melancólico.

Ana, que estava por perto, contou que a saída não foi totalmente inesperada, já que Jônatas já tinha dado sinais de que queria deixar o reality show. Quando o tradicional toque do cuco soou, os peões começaram a procurar pelo ator, mas não o encontraram.

Ariela foi quem ficou mais abalada com a notícia. Ela e Jônatas eram amigos próximos desde o começo do programa e tinham criado um vínculo forte. Ela contou que o ator costumava ajudá-la a manter a calma. Ariela desabafou que ele não queria dizer 'tchau' porque ela ficaria pedindo para ele não ir: "Ele me acalmava muito".

Além da amizade, Ariela revelou um detalhe sobre a consciência do ator: Jônatas teria demonstrado arrependimento por não ter dado a imunidade para ela em um momento anterior do jogo, dizendo que deveria ter feito isso.

Motivos da desistência

Assim que a ficha caiu, o grupo se reuniu para mandar um beijo e um abraço para as câmeras, gritando que amavam o Jo. Mas, logo depois, começou aquele momento clássico de reality: a especulação sobre o que teria levado o ator a desistir.

Rikardo trouxe um ponto importante para a conversa. Ele lembrou que Jônatas não estava nada feliz com a frequência de brigas e discussões na sede. Segundo Rikardo, o ator chegou a comentar com ele que era incrível como não tinham um único dia de sossego naquele lugar.

Enquanto Renata e Darlin continuavam emocionadas com a perda do colega, as redes sociais de Jônatas Faro publicaram um comunicado oficial. O texto explicou que o ator não ultrapassou seus limites e que a experiência na Fazenda foi um ciclo de aprendizados e emoções que ficarão marcados, mas que agora era hora de continuar a história do lado de fora.

Será que a paz voltou para a sede ou as brigas vão continuar fazendo a galera querer fugir?