Marcelo Zagonel e Ana Paula Voigt anunciam a morte da filha Aurora
Marcelo Zagonel e Ana Paula Voigt anunciaram nas redes sociais, na sexta-feira, 23 de outubro, que a filha do casal, Aurora, morreu aos 29 dias de vida. A despedida da bebê aconteceu na tarde de sábado, 24 de outubro.
A chegada de Aurora, em 24 de setembro, foi marcada por tensão, já que a recém-nascida precisou passar por uma cirurgia no dia seguinte ao parto. Em 1º de outubro, Marcelo chegou a pedir orações e boas energias para a recuperação da filha, relatando que a família vivia dias de muita apreensão.
Em mensagem de despedida, o casal escreveu que a filha ensinou o que há de mais puro e verdadeiro, definindo o amor em sua forma mais bonita e afirmando que ela se transformou em luz.
Marcelo Zagonel ficou conhecido nacionalmente ao participar do Big Brother Brasil em 2014, temporada vencida por Vanessa Mesquita. Além de atuar, ele é formado em Administração e trabalha como embaixador de uma concessionária de carros de luxo.