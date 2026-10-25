Ana Maria Braga faz apelo emocionante por voto consciente
Ana Maria Braga usou seu Instagram no sábado, 24 de outubro, para fazer um pedido aos brasileiros: votar com consciência no segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25 de outubro.
Visivelmente emocionada e com os olhos marejados, a apresentadora do Mais Você apareceu em um vídeo vestindo uma camiseta branca. No conteúdo, ela fez um apelo em defesa da democracia e da liberdade de escolha de cada eleitor.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.