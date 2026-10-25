Luciana Gimenez estaria amando o flop da Cariúcha no SuperPop
Luciana Gimenez estaria rindo à toa com a situação atual do SuperPop. O motivo? A atração, agora sob o comando de Cariúcha, chegou a registrar apenas 0,4 ponto de audiência. É aquele nível de Ibope que a gente quase precisa de uma lupa para achar quem está assistindo.
Para piorar o clima, mesmo com o programa patinando, a Cariúcha resolveu bancar a poderosa e se recusou a receber Rico Melquiades, que tinha sido convidado pela produção. Convenhamos que, com números tão baixos, o certo seria estender o tapete vermelho para qualquer um que prometesse um barraco e atraísse alguns telespectadores.
A sensação é de que a Cariúcha está se achando a dona da RedeTV!, mas esqueceu de checar se ainda tem alguém do outro lado da tela. Enquanto isso, Luciana assiste a tudo de camarote e dá boas gargalhadas. Será que a Cariúcha vai acordar para a realidade ou vai continuar ignorando os convidados?