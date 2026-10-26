Casamento por contrato e fugas: o caos na semana de A Nobreza do Amor

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A novela das seis da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., promete levar o público ao limite nos próximos capítulos. O foco central da semana é o retorno de Alika ao reino de Batanga, mas o caminho até lá é cheio de perrengues. Mesmo estando em Lisboa, a princesa consegue fugir de Jendal e chega a denunciá-lo para a polícia portuguesa, mas a vitória dura pouco: Nuru a captura novamente.

Ao pisar em Batanga, Alika encontra um cenário desolador e fica horrorizada com a situação do povo. No meio da multidão, ela consegue reconhecer José/Zambi, que está disfarçado entre os populares, mas logo é levada para a prisão por Pascoal.

O preço da proteção

Já na cela, Alika recebe a proposta que muda tudo. O tirano Jendal oferece poupar a vida da princesa e do bebê que ela espera, desde que ela aceite se tornar sua esposa. Alika recebe orientação da própria resistência. José/Zambi chega a pedir que Chinua convença a princesa a aceitar o acordo. Para proteger o filho, Alika concorda em se casar com Jendal.

O plano de Jendal de apresentar a nova rainha ao povo no sábado, porém, sofre um baque. Ele é surpreendido pela chegada da rainha Menemi, que exige que a princesa seja libertada imediatamente. Enquanto isso, o reino recebe visitas secretas: Tonho, Niara e Omar chegam para se unir aos rebeldes.

A queda de Binta

Enquanto Alika luta para sobreviver, o reinado de Binta entra em colapso. A rainha é atacada pela população e, em um ato de desespero, ordena que a guarda real abra fogo contra o povo, deixando Chinua horrorizado. A situação piora quando Jendal retorna e a confronta por ter enviado Kênia para as minas.

Humilhada pelo marido e sob a ameaça de ser castigada, Binta chantageia Mr. Campbell, que aceita ajudá-la a escapar. Jendal jura vingança, descobre que o britânico firmou acordos com a ex-rainha e o confronta.

Mentiras e dramas em Barro Preto

Longe de Batanga, em Barro Preto, o clima é de tensão por causa de Mirinho. O vilão é desmascarado por Sebastião, que ainda aproveita para provocá-lo sobre a paternidade do bebê de Virgínia. Mirinho confronta a esposa e foge da ideia de uma lua de mel, preferindo comemorar a chance de enriquecer vendendo seu engenho para Clodomiro.

O romance entre Ana Maria e Januário também ganha destaque ao se tornar público. Januário chega a pedir a mão da moça a Graça. Enquanto isso, Maria Helena reaparece em uma foto de revista ao lado do pianista Murilo, o que faz com que Fortunato decida ir atrás da ex-esposa.

Outras movimentações no reino

O clima de instabilidade se espalha por todos os núcleos. Em Batanga, Gamba se apresenta a Alika como um aliado, enquanto Pascoal revela a Jendal que Dumi e Kênia fugiram da prisão. Oruka afirma a Chinua que um novo tempo chegará a Batanga e pede que ele guarde um pacote até o fim da guerra.

Em Barro Preto, Bartô vive momentos de pânico ao temer perder o cargo de prefeito e ao descobrir que o busto de Veneranda sumiu, recebendo alertas de Sebastião sobre a presença de cangaceiros na cidade. Outras subtramas incluem Nilo pedindo perdão a Caetana em nome de Severino, e a decisão de Marta e Diógenes de organizar uma festa-surpresa para Ritinha. Belmira também confessa a Viriato que Geralda e Carrapato possuem um relacionamento, enquanto Carrapato pede que Geralda cozinhe para o seu bando.

Para fechar, Sebastião tenta provar que se arrependeu de suas tramoias, oferecendo a construção de uma casa paroquial com o dinheiro que recebeu de Jendal.