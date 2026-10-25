Gretchen tira peruca ao vivo e revela resultado de transplante capilar
Gretchen resolveu causar na TV e tirou a peruca ao vivo durante a participação no quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral SP, na sexta-feira, 23 de outubro. A cantora quis exibir para os apresentadores Eleandro Passaia, Diógenes Lucca e Fabíola Reipert o crescimento natural de seus fios após um transplante capilar, comemorando que o procedimento deu certo.
A artista contou que trata a alopecia androgenética, que causa a perda de pelos e cabelos, desde 2024. Para ela, expor esse processo é uma forma de incentivar quem sofre com a autoestima. Gretchen afirmou que recebe mensagens de pessoas que deixam de trabalhar ou de sair com os filhos por não se sentirem bem, e ressaltou que o cabelo é apenas uma moldura, sendo a beleza real fruto de como a pessoa encara a vida.
A obsessão pelos procedimentos
Se é para falar de estética, a cantora não economiza nos detalhes. Gretchen revelou que já passou por mais de 100 intervenções estéticas, sendo que mais de 50 delas foram cirurgias plásticas ao longo da carreira. E ela não pretende parar por aí: declarou que espera que a ciência continue descobrindo novidades para que ela possa continuar fazendo procedimentos.
De barraqueira a romântica
Além do visual, Gretchen falou sobre a mudança de personalidade. Ela admitiu que, no passado, era a pior barraqueira que se possa imaginar, agindo de forma explosiva, gritando e quebrando tudo quando sentia ciúmes. A artista disse que era muito chata e autoritária por ter sido a figura masculina e feminina da casa ao criar os filhos sozinha.
A virada de chave aconteceu no relacionamento com o músico Esdras de Souza, com quem está casada há quase sete anos. Segundo ela, o comportamento pacífico do marido a ajudou a reavaliar suas atitudes e a viver seu lado feminino, o que a faz se sentir mais bonita atualmente.
Gretchen ainda lembrou que, quando conheceu Esdras, ele era saxofonista da cantora Fafá de Belém. Decidida, ela contou que, no dia seguinte, já avisou ao músico que iria casar com ele, independentemente de ele estar namorando outra pessoa na época.
Quem aguenta tanta sinceridade em um programa só? A gente ama esse caos!