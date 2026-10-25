Academia de luxo em SP custa R$ 3,5 mil por mês e é o ponto de encontro de Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine

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A Les Cinq Gym, localizada no bairro dos Jardins, em São Paulo, transformou o treino em um artigo de luxo extremo. A academia-butique, fundada em 2014, cobra mensalidades a partir de R$ 3,5 mil, e quem quiser aulas avulsas precisa preparar o bolso, já que elas podem chegar a R$ 750 cada.

A atriz Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, mostrou em seus stories no Instagram a rotina de exercícios que segue no local. Ela treina com Rodrigo Sangion, que além de ser seu personal trainer, é o fundador e dono do espaço. A vibe do lugar é tão exclusiva que ele funciona como um clube fechado, com um total de 680 alunos ativos e uma taxa de fidelização que superou os 70% em 2024.

O refúgio das celebridades

Se você acha que Marina e Bruna Marquezine são as únicas a frequentar o espaço, está enganada. A lista de clientes é basicamente um tapete vermelho do entretenimento brasileiro. O local recebe nomes como Alok, Gkay, Claudia Raia, Izabel Goulart, Thiaguinho e Reynaldo Gianecchini.

O negócio de Rodrigo Sangion é lucrativo. Para se ter uma ideia, o faturamento da propriedade superou os R$ 12 milhões em 2024. O espaço é imenso, distribuído em quatro andares que somam 2.500 metros quadrados de puro luxo. E para provar que a experiência é levada a sério, a academia é considerada a segunda maior empresa do mundo em satisfação aos clientes pelo sistema de gestão MXM Medallia, focado no mercado fitness.

Treinos de alta performance e métodos exclusivos

Não é só a marca que é cara, o método também é rigoroso. Rodrigo Sangion desenvolveu o sistema time-efficiency, focado em rotinas de treinamento avançadas e de alta performance. O processo começa antes mesmo do primeiro agachamento: na matrícula, o cliente passa por uma entrevista detalhada para que os profissionais entendam metas, necessidades, experiências e desejos. A partir daí, a frequência e a duração dos treinos são adaptadas à agenda de cada pessoa.

Existem dois caminhos principais para quem treina lá. O programa fast é focado em treinos intensivos de até 40 minutos, utilizando o estilo de treino A e B, HIIT (Treino Intervalado de Alta Intensidade) e aulas coletivas, tudo dentro de um protocolo de oito semanas. Já o programa start foca em treinos intensos e eficazes, divididos em A, B e C, com duração de até 30 minutos cada, ao longo de seis semanas.

Mimos que custam caro

No vestiário, os alunos encontram cosméticos de luxo e toalhas de algodão egípcio. Para manter a energia lá no alto, há um DJ responsável por playlists organizadas por horário e combinadas por BPM (batimentos por minuto).

A estrutura ainda inclui sauna e a presença de fisioterapeuta e nutricionista para um suporte completo. O atendimento é rigorosamente personalizado, com a regra de que nenhum professor pode ter mais de três alunos sob sua supervisão ao mesmo tempo.

Para fechar o pacote de exclusividade, a academia mantém parcerias com marcas como Granado, TecnoGym, Lindoya Verão, YON Health e Puravida. No fim das contas, é um ecossistema feito para quem não quer apenas malhar, mas viver uma experiência de alto padrão.

Será que o músculo cresce mais rápido quando a toalha é de algodão egípcio ou é só a conta bancária que fica mais leve?