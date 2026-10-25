Dandara Couto quebra o silêncio após sumir por três dias

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Dandara Couto voltou às redes sociais para contar como foram os três dias em que esteve desaparecida. Em um desabafo, a modelo de 27 anos postou fotos de braços e pés machucados e relatou que passou esse tempo caminhando pelas ruas, sem dormir e com pouquíssima alimentação.

Ela contou que não consegue lembrar de tudo o que aconteceu enquanto esteve longe da família e que buscou forças na fé durante a caminhada. Segundo Dandara, ela apenas pediu água para beber e só aceitou comida oferecida por duas pessoas na rua no último dia, quando já não aguentava mais.

A modelo compartilhou que uma frase do Criolo a acompanhou durante a experiência, mencionando que as pessoas se olham e não se falam, se esbarram na rua e se maltratam. Ela disse que não sabe o que ocorreu entre a notificação do seu desaparecimento e o momento em que pegou o celular.

Para Dandara, a situação trouxe aprendizados, especialmente sobre os cuidados com a saúde da mãe. Ela manifestou esperança de que outras pessoas tirem lições do episódio e concluiu dizendo que, de uma modelo, foi ser ninguém.

Dandara havia desaparecido após sair de casa para colocar tranças no cabelo e foi localizada em São Paulo no dia 7 de outubro. A informação foi confirmada por assessores e amigos nas redes sociais. A profissional faz parte do casting da Mega Model no Brasil e da Elite Model no Chile, com passagens por desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW).