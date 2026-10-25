Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta e chora com surpresa em casa nova

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Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na sexta-feira, 23 de outubro de 2026. O apresentador do SBT recebeu alta após passar por uma cirurgia na terça-feira, 20 de outubro, para a colocação de um marcapasso, aparelho que regula o ritmo dos batimentos cardíacos.

A internação começou na semana anterior, depois que o artista sentiu um cansaço excessivo no dia a dia. Durante os exames, os médicos descobriram uma infecção pelo vírus Coxsackie, que acabou agravando uma falha no coração que ele já tratava. Como a equipe médica notou que o coração dele batia muito devagar, decidiram realizar a cirurgia rapidamente.

Enquanto estava no hospital, Carlos Alberto recebeu a visita do padre Antonio Maria, que usou as redes sociais para tranquilizar os fãs sobre a saúde do amigo. Mas a maior surpresa ficou para a volta para casa.

Renata de Nóbrega, esposa do apresentador, aproveitou o período da internação para organizar a mudança do casal. Ela gravou o momento em que o marido entrou na casa nova pela primeira vez. Carlos Alberto ficou impressionado com um elevador de vidro instalado no meio da sala e quis usá-lo na hora.

Para fechar com chave de ouro, ele encontrou uma mesa de café da tarde repleta de balões com mensagens de boas-vindas. O apresentador se emocionou, chorou e agradeceu todo o carinho da esposa.