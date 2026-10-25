Cantor gospel Jonatha Calixto passará por nova cirurgia cerebral

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O cantor gospel Jonatha Calixto, de 31 anos, passará por uma nova cirurgia para a retirada de tumores cerebrais na próxima quarta-feira, 28 de outubro. De acordo com a assessoria, ele foi internado após apresentar um quadro convulsivo.

De acordo com a assessoria de imprensa, os tumores que serão removidos foram identificados nos exames mais recentes feitos por ele. Calixto já está em tratamento contra um câncer cerebral, doença que revelou em julho do ano passado.

A equipe do cantor pediu a compreensão do público e explicou que ele tem evitado contato para preservar as emoções. No momento, a equipe solicita as orações e a intercessão da igreja.

Jonatha ficou conhecido após participar do Shadow Brasil Gospel 2024 no Programa Raul Gil. Estamos na torcida por uma recuperação rápida!