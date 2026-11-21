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Virginia Fonseca começou o feriado de 20 de novembro do jeito mais gostoso: grudada nos três filhos. A influenciadora posou para uma foto no espelho com Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de quatro, e José Leonardo, de dois anos.

Claro que ela não perdeu a chance de mostrar que a academia está em dia. Usando cropped e shortinho, Virginia exibiu o abdômen trincado para os seguidores. Meta de mãe, né?

Além do momento família, ela revelou que estaria no Caldas Country Festival, em Caldas Novas, Goiás. Para entrar no clima, postou um vídeo cantando Matheus & Kauan, dupla que ela assistiria no evento. Quem mais queria estar nesse feriado em Goiás?