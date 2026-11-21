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Iza está de volta com seu terceiro álbum, chamado ZAZA. O disco, que traz inspirações do reggae, marca uma fase bem diferente para a artista: ela se sente mais leve e, nas palavras dela, mais livre para errar na frente das outras pessoas.

Para acompanhar as 13 músicas, Iza lançou um filme de cerca de uma hora. Ela explicou que esse formato virou tendência no mercado, citando exemplos como Gaby Amarantos em Rock Doido e Anitta em Equilibrivm. Para a cantora, investir em um filme faz mais sentido financeiramente do que gastar milhões em videoclipes, já que o custo de produção de um clipe hoje é alto e o alcance de visualizações acaba sendo menor.

A armadilha da perfeição

Iza revelou que passou um tempo se escondendo atrás de uma imagem de perfeição e empoderamento, algo que ela sente que é muito cobrado das mulheres. Ela contou que, no começo da carreira, sentia que precisava pisar em ovos e ter um cuidado extremo com cada palavra para não ofender ninguém, o que a transformou em um robô.

Essa necessidade de controle, segundo ela, está ligada à ansiedade. Iza admitiu ser perfeccionista e controladora, tentando prever problemas e adiantar soluções por medo de desagradar ou de perder o espaço que conquistou com seu trabalho. No entanto, ela sentiu que esse controle excessivo a adoeceu. Para ela, soltar as rédeas, mesmo que de forma forçada, foi uma das melhores coisas que aconteceram em sua vida, pois permitiu perceber que a vida segue apesar dos deslizes.

O impacto da maternidade

A filha da cantora, Nala, foi a peça-chave para que ela saísse desse esconderijo emocional. Iza contou que a menina trouxe a cura e uma leveza enorme para lidar com coisas que antes eram desgastantes, como a opinião alheia. Ela admitiu que a maternidade é a parte mais difícil da vida, mas é também a mais gostosa.

A artista mencionou que a música Deixe a Luz Entrar faz um jogo com esse sentimento, relacionando a letra à chegada da filha em sua vida. A experiência de ser mãe mudou sua percepção de tempo e dificuldade, fazendo com que tudo o que ela fazia antes parecesse fácil.

Pressão e o processo criativo

O lançamento de ZAZA aconteceu três anos após o álbum Afrodhit. Iza comentou que já havia enfrentado críticas pela demora no passado, como no intervalo de quatro anos entre seu disco de estreia, Dona de Mim, e o segundo trabalho. Ela analisou que, enquanto o primeiro álbum nasceu naturalmente e sem pressão, o segundo trouxe a insegurança do sucesso anterior, o que a levou a procrastinar mais.

Sobre o novo projeto, ela contou que ZAZA nasceu rápido. A experiência com a filha a ensinou a lidar melhor com o tempo, e ela revelou que já está pensando no próximo trabalho musical. A cantora também lembra que é uma pessoa com muitas luzes e muitas sombras, e que abraçar essas sombras lhe dá um pouco de paz.