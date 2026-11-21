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A novela Quem Ama Cuida, exibida pela TV Globo, segue em ritmo frenético com reviravoltas que prometem tirar o sono dos personagens. O foco agora está em uma tentativa desesperada de encontrar provas contra André, mas o caminho está longe de ser fácil, com direito a flagrantes e chantagens no meio do processo.

A caça aos documentos

Susana resolveu entrar na jogada e aceitou ajudar Dora a vasculhar o escritório de Ademir. O objetivo é claro: encontrar qualquer documento que possa incriminar André. Essa parceria marca o início de uma sequência de seis viradas dramáticas. No entanto, a busca não termina no escritório. Dora também tenta localizar as provas na casa de Fábia, mas sai de lá de mãos abanando, deixando apenas a suspeita de que as chaves usadas chamaram a atenção.

As coisas complicam quando Ademir flagra Susana com a caixa de chaves do escritório, o que coloca a movimentação dela sob suspeita imediata. Não demora para que o advogado descubra que Susana estava procurando os documentos contra André, fazendo com que a tentativa de Dora chegue aos ouvidos de quem a mantém sob pressão. O segredo acaba vazando para o próprio André.

A situação só começa a mudar quando Susana conta a André que Ademir está chantageando Dora. Essa revelação faz com que o rapaz finalmente se posicione ao lado da amada, prometendo que juntos eles encontrarão uma saída para enfrentar a ameaça do tio.

Dramas familiares e revelações

Enquanto isso, o clima pesa nas outras casas. No dia 20 de novembro, André desafiou Ademir sobre a influência do tio na decisão de Dora. No mesmo dia, Heitor doou o apartamento de Arthur para Adriana, e Pedro aceitou morar com ela e a família no local. A tensão também subiu com Francesca instigando Rosa a vasculhar o quarto de Diná, resultando na entrega do celular da personagem para Iuri, que combinou com Adriana de levar o aparelho para alguém desbloquear.

No dia 21 de novembro, Felipe descobriu que Mau Mau é irmão de Adriana. No mesmo dia, Tiago avisou a Pilar que as retiradas dos sócios na joalheria estão suspensas. Camilo foi forçado a revelar a Mirtes que ouviu Laurentino falar sobre ter um filho, levando Mirtes a exigir explicações do homem. No campo amoroso, Heitor demonstrou interesse por Bruna.

Para o dia 24 de novembro, a briga entre Otoniel e Mau Mau escala, com o primeiro ameaçando expulsar o jovem de casa. Mau Mau decide, então, morar com Adriana, contando com o apoio de Elisa. Laurentino também enfrentará o choque de Mirtes ao revelar que é pai de Tiago, enquanto Adriana anuncia a Otoniel que terá uma conversa definitiva sobre Mau Mau.

Tiros, despejos e crimes

O dia 25 de novembro traz a notícia de que Diná pode despertar do coma, segundo informações médicas dadas a Fernando. Mas a paz dura pouco: Adriana e Elenice se surpreendem quando a janela da sala de Elenice é atingida por um tiro. No dia 26 de novembro, Tom aparece com uma arma perto da casa de Elenice, embora ela se recuse a sair de casa.

Ulisses também entra no jogo das manipulações, conseguindo dinheiro de Pilar após chantageá-la com a informação de que Brigitte não é filha de Rodolfo. No dia 27 de novembro, a tensão atinge o ápice com Adriana expulsando Pilar, Ingrid e Rafael do apartamento de Arthur, e Heitor se nega a doar parte de sua herança para Pilar.

No mesmo dia, Nancy revela a Tiago que Laurentino é seu pai biológico. O mistério policial também avança: um delegado confirma a Pedro e Adriana que a exumação do corpo de Arthur ratificou o laudo oficial da morte. Pedro entrega ao delegado um castiçal que pode ser o objeto utilizado no crime, e no dia 28 de novembro, o delegado decide encaminhar a peça para exame pericial.

Se esse castiçal for a arma do crime, quem será que vai cair primeiro?