Entretenimento

Paolla Oliveira não brincou em serviço no ensaio de quadra da Imperatriz nesta sexta-feira, 20 de novembro. A Rainha de Bateria mostrou todo o seu entrosamento com os passistas e sambou muito, provando que a preparação para o Carnaval está a todo vapor. A atriz também aproveitou para exibir o look escolhido para a ocasião.

Enquanto isso, na ficção, o clima ficou tenso em Quem Ama Cuida. Diná foi salva pelo gongo, e a vilã Pilar não conseguirá concretizar seu plano de eliminar a governanta. Só que a vilã deixou bem claro que não vai desistir de matar a mulher.

No mundo real, a beleza também chamou atenção. Manu Howlett, filha de Eduardo Moscovis e Cynthia Howlett, apareceu praticando corrida ao ar livre no Rio de Janeiro e exibiu o corpo definido. Vale lembrar que Moscovis também é pai de Rodrigo, além de Gabriela e Sofia, frutos de sua relação com Roberta Richard, encerrada em 2002.

Já a atriz Luisa Arraes resolveu mudar radicalmente o visual e postou nas redes sociais que agora está com os cabelos raspados. Na legenda da publicação, ela brincou com o look: 'Para o El Niño'.

No pique do treino, Brunna Gonçalves, musa da Grande Rio, justificou que está treinando de biquíni para conferir se está tudo em dia para o Carnaval 2027. Outro casal que não fugiu da academia foi Viviane Araujo e Gabriel Militão, que aproveitaram o sol deste sábado, 21 de novembro, para fazer um treino pesado à beira da piscina.

Para fechar a agenda de entretenimento, os finalistas da Globo no Emmy Internacional 2026 participaram da cerimônia de entrega das medalhas em Nova York neste sábado, 21 de novembro. A expectativa agora é para a Gala do 54º Emmy Internacional, que acontece na segunda-feira, 23 de novembro, quando os vencedores de cada categoria serão revelados.

E para quem perdeu, já estão disponíveis os vídeos do episódio do Caldeirão exibido neste sábado, 21 de novembro.