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Chris Pratt fechou um acordo de prioridade de três anos com a Paramount, que é uma divisão da Skydance. Os valores da negociação não foram revelados.

Com esse contrato, o ator vai desenvolver novos projetos através da sua empresa, a Indivisible Productions, e também deve protagonizar os filmes que nascerem dessa parceria.

O primeiro projeto do acordo será The Traveler, que é uma adaptação do livro de Joseph Eckert. A direção fica por conta de Zach Lipovsky e Adam Stein, que trabalharam em Premonição 6: Laços de Sangue. Além desse, Pratt está ligado a outro projeto chamado Miami Heat.

A assinatura do contrato deixa a relação entre o ator e a Skydance, comandada por David Ellison, ainda mais forte. Pratt já estrelou A Guerra do Amanhã, que saiu no Prime Video, e protagoniza O Pequeno Guerreiro, que chega ao Apple TV em 25 de novembro.

Até agora, a Paramount não definiu quando The Traveler e Miami Heat vão estrear. Vamos torcer para que não demore séculos, né?