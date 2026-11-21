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O diretor Bassam Tariq explicou por que abandonou Blade, da Marvel. Em entrevista ao The New Arab, o diretor contou que a maior lição que tirou da experiência foi que a vida é curta demais para fazer filmes ruins.

O problema principal era a falta de um roteiro finalizado. Tariq achou estranho e engraçado ter que escalar o elenco e montar a estrutura do filme sem um texto adequado. Ele explicou que precisava dizer aos atores quais seriam seus papéis baseando-se apenas na confiança, o que considerou perigoso, já que qualquer mudança posterior no texto destruiria sua credibilidade com a equipe.

Para piorar, o diretor sentia que não tinha poder de decisão, já que as ordens vinham de uma entidade corporativa. Tariq percebeu que ser apenas o mensageiro de más notícias para os atores não era uma forma saudável de operar como cineasta. Ele afirmou que precisava de controle total sobre o roteiro e lamentou, dizendo que tinham grandes esperanças para o que queriam construir.

O reboot de Blade foi anunciado em 2019 com Mahershala Ali no papel principal, mas virou um verdadeiro labirinto de desenvolvimento. Tariq foi o primeiro diretor a assumir o projeto, mas deixou o cargo em setembro de 2022, dois meses antes do início previsto das filmagens.

O caos também atingiu a escrita do filme. Vários roteiristas entraram e saíram da produção. O roteiro passou por várias versões, incluindo uma de Beau DeMayo, criador de X-Men 97, com uma delas ambientada nos anos 1920 e abordando a escravidão. Mais recentemente, o documento estava com Eric Pearson.

Será que esse filme algum dia sai do papel?