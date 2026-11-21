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Se a sua rotina virou aquele ciclo infinito de obrigações, estresse e quase zero tempo para você, talvez seja a hora de dar uma chance para a yoga. A melhor parte é que você não precisa ser atleta, ter anos de experiência ou conseguir fazer aquelas poses impossíveis que a gente vê por aí. Com apenas alguns minutos, dá para montar uma rotina que une movimento, respiração e aquele relaxamento que a mente pede.

Basicamente, a yoga é uma prática que conecta as posições do corpo com o controle da respiração e a concentração. Dependendo do estilo que você escolher, a experiência pode ser super suave e relaxante ou envolver movimentos bem mais exigentes.

Guia de posturas para começar

Para quem quer começar de um jeito bem leve, a posição da criança é a escolha ideal. O esquema é simples: ajoelhe-se no tapete, sente-se sobre os calcanhares e estique os braços para frente. Deixe o tronco descer até onde for confortável para você. O segredo aqui é ficar na posição fazendo algumas respirações lentas, sem forçar o corpo. Essa postura é ótima para ser usada como um intervalo entre outros exercícios.

Outra opção é a posição de quatro apoios, com as palmas das mãos alinhadas sob os ombros e os joelhos sob os quadris. O movimento segue o ritmo do ar: ao inspirar, abra o peito suavemente e levante a cabeça. Ao expirar, arredonde as costas e abaixe a cabeça. O ideal é repetir esse ciclo de seis a oito vezes, seguindo o ritmo da sua respiração. Esse exercício ajuda na mobilidade das costas sem precisar de muita intensidade.

Para quem quer algo mais dinâmico, partindo da posição de quatro apoios, empurre as palmas das mãos contra o tapete e eleve o quadril, formando um V invertido com o corpo. Não precisa se cobrar a perfeição: se preferir, mantenha os joelhos levemente flexionados em vez de tentar encostar os calcanhares no chão. O objetivo não é a foto perfeita, mas sim encontrar uma posição onde você consiga respirar com tranquilidade.

Para trabalhar a flexibilidade dos quadris, leve um pé para a frente, apoiando a planta do pé firmemente no tapete, enquanto deixa o joelho de trás encostar no chão. Mantenha o tronco ereto e mova o quadril suavemente para a frente, tomando cuidado para não forçar a lombar. Fique na posição por algumas respirações e depois troque o lado.

Por fim, para um relaxamento total, tente a posição de pernas na parede. Deite-se de costas perto de uma parede e eleve as pernas, apoiando-as nela. Deixe os ombros e os braços relaxarem e faça respirações lentas e naturais. Você pode ficar assim de dois a cinco minutos, desde que se sinta confortável. Se sentir qualquer incômodo, mude a posição ou pare.

Como montar sua rotina

Quem está começando agora pode testar sessões de 10 a 15 minutos, duas ou três vezes por semana. Com o tempo, dá para aumentar a duração ou experimentar diferentes tipos de yoga, dependendo do que você mais gostar. A prática regular pode ajudar a melhorar a flexibilidade, o equilíbrio e a função física do corpo.

Algumas modalidades de yoga também auxiliam no controle do estresse, embora os resultados variem de pessoa para pessoa. O ponto principal é nunca forçar o corpo além do limite e não acreditar que a dor é um sinal de que o exercício está funcionando. Se você tiver alguma lesão ou problema de saúde, é fundamental consultar um profissional antes de começar.

O mais importante é não transformar a yoga em mais uma obrigação na sua lista de tarefas. A ideia é que seja uma oportunidade de dedicar um tempo a si mesmo, movimentando-se no próprio ritmo e criando um hábito que traga bem-estar. Afinal, quem precisa de mais estresse na vida?