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Sonia Abrão resolveu colocar a casa em ordem e não poupou ninguém. Durante sua participação no quadro Geladeira ou Tapete Vermelho, com Lucas Guimarães para o Eita Lucas que vai ao ar neste sábado 21 de novembro, a jornalista avaliou o comportamento de várias celebridades e decidiu que Vini Jr. merece a temida geladeira.

O motivo da punição foi o fim do relacionamento do atacante do Real Madrid com Virginia Fonseca. Sonia deixou claro que sua reprovação não é sobre o futebol, mas sobre o Vini homem, afirmando que ele não teve maturidade para conduzir a relação e que, infelizmente, tem gente que não merece segunda chance.

Mas a conta não chegou só para o jogador. Anitta também entrou na mira da apresentadora por causa da sucessão de rainha de bateria da Grande Rio. Sonia achou feio o fato de a cantora ter recusado a cerimônia tradicional de transição do cargo que Virginia estava deixando, classificando a atitude como um desrespeito com a influenciadora, com a escola de samba, com o público e com a tradição do Carnaval.

A conversa também trouxe à tona a treta entre Sonia e Cariúcha durante o Teleton de 2024. Na ocasião, a apresentadora do Superpop interrompeu a fala de Sonia enquanto ela tentava fazer uma homenagem a Silvio Santos. Para a jornalista, a situação foi lamentável, já que ela não conseguiu terminar seu texto porque Cariúcha passou na frente e começou a conversar.

Se na época o clima era de guerra, agora a paz reina nos bastidores da RedeTV!. Sonia garantiu que, se fosse há dois anos, Cariúcha também iria para a geladeira, mas confessou que a colega amadureceu e que as duas fizeram as pazes. Por isso, desta vez, ela escapou da punição.

Quem será que vai ter coragem de encarar a Sonia no próximo round?