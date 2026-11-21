Olho no elevador! Walcyr Carrasco solta pista sobre a morte de Arthur em Quem Ama Cuida
Quem gosta de teorizar sobre novela já pode anotar a dica. Walcyr Carrasco confirmou na sexta-feira, 20 de novembro, que o elevador de Quem Ama Cuida esconde pistas fundamentais sobre a morte de Arthur Brandão, personagem vivido por Antonio Fagundes.
Durante participação no Mais Você, o autor explicou que as cenas ambientadas nesse local trazem informações importantes para quem quer desvendar o mistério. A novela estreou em 18 de maio de 2026.
Agora é só pausar cada cena de elevador e tentar achar os detalhes que ajudam a desvendar o mistério.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.