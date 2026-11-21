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A internet já estava pronta para shippar mais um casal, mas a Karoline Lima chegou para avisar que não é bem assim. A influenciadora marcou presença no show do Zé Felipe, em Salvador, na quinta-feira 19 de novembro, e o clima de romance surgiu depois que o cantor respondeu com um coração à presença dela no evento.

Longe de alimentar a fofoca, Karol resolveu se pronunciar nas redes sociais e deixou claro que não tem relação nenhuma com o Zé no momento. Para ela, a galera gosta de criar casal e transformar a vida amorosa dela em uma espécie de novela mexicana.

Além de negar o affair, a influenciadora deu um puxão de orelha em quem questionou por que ela está sempre em festas e badalações. Ela lembrou que ser influenciadora é o seu trabalho e que a estadia na capital baiana faz parte da sua rotina profissional. Com a vibe de quem está apenas trabalhando, ela finalizou dizendo que quer agregar.

Sinceramente, a gente ama um drama de novela, mas a Karol já avisou que esse capítulo não existe. Será que o coração do Zé Felipe foi só amizade ou a internet que é rápida demais no gatilho?