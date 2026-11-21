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Vingadores: Doutor Destino ganhou um novo vídeo de cinco minutos que mostra os eventos que levam ao novo filme dos Vingadores. O material, descrito como brutal, consegue conectar os projetos que antecedem Avengers Doomsday. .

O longa será o 42º filme da Marvel e marca o retorno de Robert Downey Jr. ao Universo Cinematográfico Marvel. Dessa vez, ele não será o Homem de Ferro, mas sim o vilão Victor Von Doom. A volta do ator vem acompanhada de um dos maiores cachês da história do cinema, com especulações de que ele ganhará US$ 50 milhões apenas por este quinto filme da equipe de heróis.

A trama promete a colisão de heróis de três universos distintos que enfrentarão uma ameaça existencial como nunca antes vista. A Saga do Multiverso inicia seu capítulo final, e o filme lançará as bases para o futuro do Universo Cinematográfico Marvel.

Enquanto isso, um comercial recente do filme chamou a atenção por edições digitais no visual de Chris Evans. Aparentemente, o ator teve o cabelo aumentado e o nariz reduzido na nova versão do material.

Vingadores: Doutor Destino estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026. A história continua em Vingadores: Guerras Secretas, que chega às telonas em 17 de dezembro de 2027.