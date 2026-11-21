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Para quem achava que ela tinha desaparecido do mapa, Lídia Brondi deu as caras. A psicóloga e ex-atriz, que foi uma das grandes musas das décadas de 1970 e 1980, apareceu em uma foto rara ao lado do marido, o ator Cássio Gabus Mendes.

Lídia Brondi abandonou a carreira quando estava no topo do sucesso e, desde então, passou a evitar a exposição pública e os holofotes.

Será que isso é um sinal de que ela resolveu voltar a dar as caras ou foi só um momento de descontração no feed? A gente fica na torcida para ver mais!