Entretenimento

O ator Daniel Rangel estreou a série de vídeos Sonho Meu? no GloboPop no dia 22 de novembro. O projeto, que conta com um palco exclusivo no app, traz entrevistas com nomes como Xuxa, Eliana, Tony Ramos e Antônio Fagundes. As conversas foram gravadas durante a produção da chamada especial de fim de ano da Globo.

Ao todo, serão publicados 62 vídeos entre 22 de novembro e 15 de dezembro. A dinâmica é dividida em dois quadros. No Qual é o Seu Sonho?, Daniel pergunta aos convidados sobre seus desejos, abrindo espaço para que eles contem a origem desses sonhos e lembrem momentos da própria trajetória.

Já no Púlpito dos Conselhos, a vibe é de aprendizado. Os entrevistados compartilham lições baseadas em suas experiências e deixam um conselho para quem está assistindo.

Daniel Rangel também entrou na roda e respondeu à pergunta do projeto. Ele contou que seu sonho é continuar realizando sonhos, contando histórias e criando coisas que façam sentido para ele e que toquem outras pessoas.

Se fosse convidado para o Púlpito dos Conselhos, o ator disse que aconselharia as pessoas a nunca deixarem de sonhar, mesmo que esses sonhos mudem com o tempo. Para ele, sonhar é o que mantém a gente em movimento e ouvir o desejo do outro pode ser o empurrão necessário para alguém voltar a acreditar nos próprios planos.

Será que a gente ainda tem coragem de sonhar alto ou o boleto venceu e levou a esperança junto?