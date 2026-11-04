Vilã não brinca em serviço: Pilar manda atropelar governanta em Quem Ama Cuida

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Nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, a governanta Diná vai descobrir que mexer com a patroa é receita para o desastre. Depois que Adriana revelar o passado da funcionária, Diná tentará escapar da demissão ameaçando expor um segredo sombrio de Pilar, com uma gravação que diz possuir.

Só que a vilã não aceitará bem a ameaça. Para resolver o problema, Pilar encomendará a Tom o atropelamento de Diná. A governanta será internada em estado gravíssimo. Tudo começará quando Pedro mergulhar no passado da avó de Fernando e descobrir que, na época em que conheceu Arthur, Diná trabalhava como prostituta em uma pequena cidade do interior.

Reta final e vinganças

A novela já caminha para a reta final, com o último capítulo previsto para 22 de janeiro. A trama deve encerrar a jornada de vingança de Adriana, que já acertou contas com Ulisses e Ademir. Agora, a fisioterapeuta mira em Diná, Tom, Silvana e, claro, a própria Pilar.

Além do acerto de contas, os capítulos finais vão finalmente revelar quem matou Arthur Brandão. Para chegar a essa resposta, a protagonista se aliou a Heitor na busca pelo assassino do joalheiro. O horário das nove da Globo deve receber Avenida Brasil 2 a partir de 25 de janeiro.