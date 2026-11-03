Junno Andrade é eliminado do Dança dos Famosos e decide se autoproclamar campeão

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Junno Andrade se despediu do Dança dos Famosos no domingo, 1º de novembro. Mesmo com a eliminação, o ator resolveu entrar no clima da zoeira e disse que vai se autoproclamar campeão da competição, fazendo referência a uma carta de Flávio Bolsonaro.

O ator disputou a repescagem ao lado de sua professora e trouxe a energia do Brega Calypso para a pista, dançando ao som de sucessos da Joelma. Luciano Huck elogiou a trajetória de Junno e afirmou que ele merecia o carinho do público.

Sobre a participação, Junno contou que foi maravilhoso, mas deixou claro que não concordava com o resultado. Huck ainda ironizou, dizendo que o participante não tinha aceitado a derrota, ao que Junno, companheiro de Xuxa Meneghel, respondeu secamente que não aceitou mesmo.

O corte foi pesado no domingo, já que quatro pessoas deixaram o programa após as apresentações. Além de Junno Andrade, Ticiane Pinheiro, Rita Guedes e Gracyanne Barbosa também foram eliminados.

A temporada de 2026 começou em agosto com 16 artistas divididos em quatro grupos. No Grupo A, além de Ticiane Pinheiro, participam Bianca Andrade, Pedro Scooby e Leo Foguete.

Quem mais aqui resolveu criar a própria realidade pra não aceitar a derrota?