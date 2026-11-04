Mel Maia foca no shape e assume romance com lutador

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Mel Maia não deixou o feriado de Finados ser desculpa para folga. Na segunda-feira (2), a atriz postou nos stories do Instagram uma selfie no espelho da academia ao lado de sua personal trainer, Carol Vaz. De look todo preto, com top e short, a artista aproveitou para exibir os músculos e a evolução física de quem voltou a treinar pesado há seis meses.

Mas a rotina de exercícios não é o único assunto da atriz. Mel também compartilhou um registro romântico com o namorado, o lutador Luan Medeiros. A foto, tirada em uma praia, mostra os dois se beijando com o mar ao fundo. O casal está junto desde fevereiro de 2025, e o romance nasceu justamente nas aulas de boxe que a atriz fazia com o atleta. Embora tentem fugir dos holofotes, eles não resistem a trocar declarações nas redes sociais.

De volta ao sucesso

Enquanto cuida do corpo e do coração, Mel Maia também está focada na carreira. A atriz se prepara para Avenida Brasil 2, a continuação da novela da TV Globo. Dessa vez, ela interpretará Jussiele, uma jovem da periferia do Rio de Janeiro que terá um envolvimento amoroso com o personagem de Cauã Reymond.

Mel também participará de uma produção em formato vertical, voltada para celulares e centrada na história de Jussiele. Mel já começou as gravações e compartilhou bastidores ao lado de Reymond.

Sinceramente, quem não gostaria de ter esse foco no treino e ainda garantir um papel em um remake de sucesso? Estamos ansiosos para ver a química entre a Mel e o Cauã na tela!