Marieta Severo comemora 80 anos com trajetória lendária

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Marieta Severo completou 80 anos nesta segunda-feira (2). Com seis décadas de carreira, a atriz é considerada fundamental para o teatro brasileiro e uma das intérpretes mais versáteis da televisão e do cinema no país.

Entre os destaques de sua trajetória na TV, a atriz deixou marcas como a vilã misteriosa em O Sheik de Agadir, em 1966, papel que marcou sua estreia nas novelas.

É impossível falar de atuação no Brasil sem citar a Marieta. Quem não queria ter esse timing e essa presença nos 80?